وذكرت قنوات روسية وأوكرانية غير رسمية على تيليغرام في وقت سابق أن جودكوف قُتل مع 10 عسكريين آخرين في هجوم أوكراني على مركز قيادة في بلدة كورينيفو بمنطقة كورسك المتاخمة لأوكرانيا.

وجودكوف أحد أبرز ضباط الجيش الروسي الذين اغتالتهم أوكرانيا منذ أن شنت موسكو حربها الشاملة عليها عام 2022.

ونال جودكوف أوسمة لشجاعته في العمل العسكري ضد أوكرانيا، التي اتهمته بارتكاب جرائم حرب.

وأفاد بيان على الموقع الإلكتروني للكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عينه نائبا لقائد البحرية في مارس الماضي.

وقاد جودكوف لواء بحريا تابعا لأسطول المحيط الهادي الروسي، والذي كان يقاتل في كورسك. وسيطرت القوات الأوكرانية على أجزاء من كورسك في هجوم مباغت في أغسطس 2024، قبل أن تعلن روسيا في وقت سابق من العام الجاري طردها.