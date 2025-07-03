ووقع الانفجار مساء الثلاثاء إثر اندلاع حريق في المستودع الواقع في إسبارتو، شمالي الولاية.

ووقع الانفجار قبيل أيام من عروض الألعاب النارية التقليدية التي تُقام في سائر أنحاء الولايات المتحدة احتفالا بعيد الاستقلال في 4 يوليو الذي يصادف هذا العام الجمعة المقبل.

وقالت مديرية الإطفاء في كاليفورنيا في بيان "لا يزال 7 أشخاص في عداد المفقودين. يعمل المسعفون والمحقّقون بلا كلل مع مالك الموقع لتحديد مكانهم".

وأضافت أنّ "هذا النوع من الحوادث نادر جدا، إذ يتعيّن على هذا النوع من المنشآت الامتثال ليس فقط لقواعد كاليفورنيا الصارمة المتعلقة بالألعاب النارية، ولكن أيضا للقواعد الفيدرالية لتخزين المتفجرات".

ووفقا للسلطات، فإنّ حياة الجريحين اللذين نقلا إلى المستشفى ليست في خطر.

ولا يزال عناصر الإطفاء عاجزين عن دخول المستودع بسبب وجود ألعاب نارية فيه يمكن أن تنفجر.

وقال كورتيس لورانس، رئيس مديرية الإطفاء في إسبارتو، خلال مؤتمر صحفي، إنّ "الوضع الحالي معقّد وخطر للغاية".

ونتيجة للانفجار، أعلنت بلدات عديدة مجاورة أنّها ألغت عروض الألعاب النارية التي كانت مقرّرة يوم الجمعة.