وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس للصحفيين: "سنستخدم كلمة غير مقبول، (لوصف) خيار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لديها فرصة لتبديل مسارها واختيار طريق السلام والازدهار".

وأضافت: "على إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل وبدون أي تأخير".

من جهته، اعتبر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأربعاء، أن تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يثير القلق بالتأكيد".

وصرح دوجاريك للصحفيين: "لقد رأينا القرار الرسمي الذي يثير القلق بالتأكيد. الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) كان ثابتا في دعوته إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أصدر أمرا، الأربعاء، بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد استهداف الولايات المتحدة لأهم منشآتها النووية.

ويأتي القرار عقب موافقة البرلمان الإيراني على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية. كما حظي القرار بموافقة مجلس صيانة الدستور.