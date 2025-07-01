وتابع نتنياهو في حديثه خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي"لدينا بعض الأمور لإتمامها قبل ذلك للتوصل إلى اتفاق تجاري بالإضافة إلى أمور أخرى. اجتماعات مع رؤساء الكونغرس ومجلس الشيوخ واجتماعات أمنية، لن أفصح عنها هنا".

ولم يوضح نتنياهو مضمون الزيارة، باستثناء قوله إنه سيبحث صفقة تجارية.

وتأتي زيارة نتنياهو في الوقت الذي أشار فيه ترامب إلى استعداده لتهدئة إسرائيل وحماس لحرب غزة، وهو ما يرجح أن يكون محور المحادثات المقررة بينهما.

وكان ترامب قال الجمعة الماضي إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، وحماس في قطاع غزة "قريب"، ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ "في الأسبوع المقبل".

ومن المتوقع أيضا أن تمثل إيران محورا رئيسيا للنقاش، في أعقاب الحرب التي استمرت 12 يوما بينها وبين إسرائيل.

وسيكون هذا الاجتماع الثالث لنتنياهو مع ترامب في واشنطن، منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى السلطة في يناير الماضي.