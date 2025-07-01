وقالت "بي.بي.سي"، يوم الاثنين، "الفريق كان يتعامل مع بث حي لكن بالنظر للأمر مرة أخرى كان علينا أن نوقف البث خلال العرض (...) نأسف أن هذا لم يحدث".

وأكدت أنها ستراجع إرشاداتها المتعلقة بتغطية الأحداث الحية والبث المباشر لتتمكن الفرق فيما بعد من التصرف وفقا لما هو مقبول.

ودانت الحكومة البريطانية بشدة هتافات ثنائي الراب بانك "بوب فيلان".

وقاد مغني الراب بوبي فيلان هتافات "الحرية لفلسطين" و"الموت الموت للجيش الإسرائيلي" خلال العرض الذي جاء قبل عرض الراب من بلفاست، نيكاب.

وذكرت الشرطة البريطانية أن العروض الغنائية لفرقتي بوب فيلان ونيكاب في مهرجان غلاستونبري سوف تخضع لتحقيق جنائي.