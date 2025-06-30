وأدان المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، تصريح ميرتس عن "العمل القذر"، وقارنه بالعهد النازي، وقال: "لم أكن لأتصور قط أن مستشار ألمانيا سيستخدم لغة تُستخدم لتبرير جرائم هتلر العنصرية".

واستخدم المستشار الألماني عبارة "العمل القذر" في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" قبل أسبوعين تقريبا في إشارة إلى حرب إسرائيل على إيران. وقال: "هذا هو العمل القذر الذي تقوم به إسرائيل من أجلنا جميعا".

وقد أثار هذا التصريح انتقادات أيضا في ألمانيا.

وبحسب بقائي، فإن هذا التصريح يؤثر أيضا على العلاقات بين برلين وطهران. وقال المتحدث للصحفيين: "أعتقد أن هذا سيكون وصمة عار تاريخية وأبدية على ألمانيا".

وفيما يختص بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال بقائي إن "الوكالة كيان دولي لديها مهام واضحة، ومهام المدير العام أيضًا محددة ومعروفة. ما طالبنا به هو أن يعمل المدير العام ضمن نطاق مهامه الفنية، وألّا يكون تحت تأثير بعض أعضاء الوكالة".

وأضاف: "إن نهج الدول الأوروبية الثلاث خلال العقدين الماضيين في الضغط على إيران واضح، ومطلبنا الدائم هو أن تعمل الوكالة بعيدًا عن المواقف السياسية. التقرير الأخير للوكالة لم يكن ملائمًا، وأصبح أساسًا لصدور قرار سياسي من مجلس الحكام. لقد طرحنا الموضوع ونتابعه، لكن لا ينبغي أن يُنسينا ذلك المسألة الأساسية، وهي أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ارتكبا عملًا غير قانوني (...) وما حدث كان عدوانًا واضحًا، ومطلبنا الأساسي اليوم هو أن يتم تحديد المعتدي. المعتدي معروف، ويجب على مجلس الأمن أن يصادق على هذه الحقيقة".

وهاجمت إسرائيل إيران في 13 يونيوالجاري، وقصفت أهدافا في جميع أنحاء البلاد، مبررة ذلك بالتهديد الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. وردت إيران بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة على إسرائيل. ويسري ال ن وقف لإطلاق النار.