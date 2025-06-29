وأنهى وقف إطلاق النار حربا جوية استمرت 12 يوما بين الجانبين.

وقال موسوي: "بما أن لدينا شكوكا تامة في وفاء العدو بالتزاماته، بما في ذلك وقف إطلاق النار، فإننا مستعدون لمنحه ردا قويا إذا كرر العدوان".

وأضاف: "هجوم إسرائيل والولايات المتحدة على الأراضي الإيرانية حدث على الرغم من ضبط النفس الإيراني وفي الوقت الذي كانت فيه المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة جارية".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، الأحد، بتلقي وزير الدفاع السعودي، اتصالا هاتفيا من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وجرى خلال الاتصال، بحسب "واس"، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الدفاعي، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وشنت إسرائيل غارات واسعة على المنشآت النووية والقواعد العسكرية الإيرانية، وتوسعت قائمة الأهداف توسعت لتشمل هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية وقوات الأمن الداخلي، ما دفع إلى التفكير في أن إسرائيل تحاول إطاحة النظام.