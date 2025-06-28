وأغلق المجال الجوي الإيراني بشكل تام يوم 13 يونيو بعدما شنت إسرائيل هجوما غير مسبوق على إيران.

والأربعاء، استؤنفت الرحلات بشكل تدريجي، ولكنها اقتصرت على شرق البلاد في حين ظلت معلقة في بقية المناطق، وخصوصا في العاصمة طهران حيث لا يزال مطاراها مغلقين.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل مجيد اخوان السبت كما نقلت عنه وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء إن "المجال الجوي فوق وسط وغرب البلاد أعيد فتحه حاليا، ولكن فقط للرحلات الدولية".

ولم يتم إعلان أي موعد لاستئناف كامل لحركة الملاحة الجوية في البلاد.