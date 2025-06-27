وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان إن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت، قبل ظهر الجمعة، غارات متتالية استهدفت مناطق علي الطاهر ومرتفعات كفرتبنيت والنبطية الفوقا وجبل شقيف، مستخدمة صواريخ ارتجاجية تسببت بانفجارات ضخمة، فيما أظهرت تسجيلات مصوّرة اندلاع حرائق وارتفاع أعمدة دخان كثيفة من مناطق القصف.

ولم تكد تمر 10 دقائق، حتى عادت الطائرات الحربية الإسرائيلية لتجدد ضرباتها الجوية على نفس المواقع، ما فاقم من حالة الذعر في صفوف السكان، خاصة في بلدات كفررمان وكفرتبنيت ومدينة النبطية.

فيديوهات مروعة

وأظهرت فيديوهات متداولة لحظة ضرب أماكن مختلفة في النبطية، وانتشار الشظايا جراء الضربة.

وقال ناشطون إن سبب الانفجارات الضخمة هو إصابة مخازن أسلحة وعتاد تابعة لحزب الله، في المنطقة.

الإعلان الإسرائيلي

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الجمعة، أن طائراته الحربية استهدفت موقعا تابعا لحزب الله في منطقة سلسلة جبال بوفورت جنوبي لبنان، أشارت إلى أنه يستخدم لإدارة منظومات نارية ودفاعية تابعة للحزب.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن الموقع يعد جزءا من مشروع بنية تحتية تحت الأرض "تم تدميره بالكامل" جراء الغارات الجوية.

وأشار إلى أنه رصد في وقت سابق محاولات من جانب حزب الله لإعادة تأهيل هذا الموقع، مؤكدا استهداف ما وصفها بـ"البنى التحتية الإرهابية" في المنطقة.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن إعادة بناء الموقع تشكل "انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، متوعدا بمواصلة العمل للقضاء على أي تهديد أمني لإسرائيل.