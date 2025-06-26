وفي تصريحات لوسائل الإعلام، الخميس، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال دان كاين، إن القوات الأميركية قامت بإخلاء قاعدة العديد الجوية في قطر، بشكل استباقي، قبل تعرضها للهجوم الصاروخي الإيراني، مشيرا إلى أن العملية تمت "بناء على طلب ومتابعة مباشرة من الرئيس دونالد ترامب".

وأضاف المسؤول العسكري أن إحباط الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد يُعد "إنجازا كبيرا"، في إشارة إلى نجاح الدفاعات الجوية الأميركية في اعتراض الصواريخ قبل وصولها إلى هدفها.

وفي سياق متصل، أشاد رئيس هيئة الأركان بأداء الطيارين الأميركيين خلال الضربات الجوية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، مؤكدا أنهم قدموا "عملا رائعا" في واحدة من أكثر العمليات حساسية خلال السنوات الأخيرة.

هيغسيث: الهجمة على إيران كانت معقدة وغير مسبوقة

من جانبه، وصف وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث العملية العسكرية الأميركية بأنها "الأكثر تعقيدا في التاريخ"، مشيرا إلى أن الضربات التي استهدفت إيران نُفذت بنجاح رغم التحديات الفنية واللوجستية.

وأوضح هيغسيث أن الضربات استهدفت بدقة منشآت حساسة، ما أدى إلى تراجع البرنامج النووي الإيراني لسنوات إلى الوراء، حسب تعبيره.

وقال وزير الدفاع الأميركي أن منشأة فوردو النووية دُمّرت بالكامل، بينما لحقت أضرار كبيرة بجميع المواقع التي استهدفتها الضربات، مؤكدا أن كل التقارير الميدانية والاستخباراتية تدعم هذه النتائج.

وفيما انتقد بعض وسائل الإعلام الأميركية التي "شوّهت أهمية الإنجاز العسكري"، أشار وزير الدفاع إلى أن الضربات كانت مدروسة ومبنية على معلومات استخباراتية دقيقة، وأنها حققت أهدافها الاستراتيجية دون التورط في حرب شاملة.