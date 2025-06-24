وفي حديث للصحفيين قبل مغادرته لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، قال ترامب إن إسرائيل "انسحبت" فور موافقتها على الاتفاق.

وذكر الرئيس الأميركي، أن القدرات النووية الإيرانية انتهت.

وطالب ترامب إسرائيل بـ"عدم إلقاء هذه القنابل" على إيران، وكتب على منصته "تروث سوشال" "إسرائيل، لا تلقي هذه القنابل"، مضيفا "إذا قمت بذلك فسيمثل الأمر انتهاكا كبيرا. أعيدي طياريك إلى بلادهم، فورا!".

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن قبل ساعات أن إيران وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، قال ترامب: "جاءتني إسرائيل وإيران، في آنٍ واحد تقريبًا، وقالتا: سلام".

وأضاف: "عرفت أن الوقت قد حان. العالم، والشرق الأوسط، هما الرابحان الحقيقيان. سيشهد كلا البلدين حبا وسلاما وازدهارا هائلين في مستقبلهما".

وتابع: "لديهما الكثير ليكسباه، لكنهما سيخسران الكثير إذا انحرفا عن طريق البر والحق. مستقبل إسرائيل وإيران لا حدود له، ومليء بالوعود العظيمة. بارك الله فيكما".