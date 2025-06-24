وأضاف جهانجير: "بعد وقوع الأضرار، أُصيب بعض الزملاء من العاملين في القطاعين الإداري والقضائي... بالإضافة إلى نزلاء وأفراد من أسرهم... لدينا شهداء أيضا، لكن عددهم لم يتحدد بعد".

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الإثنين، استهداف سجن إيوين في طهران، فيما أكد الجيش قصف مقر قيادة للحرس الثوري في طهران وغيرها من أجهزة الامن الداخلي المسؤولة عن "الحفاظ على استقرار النظام".

وكتب كاتس على إكس: "ينفذ الجيش حاليا ضربة غير مسبوقة ضد أهداف تابعة للنظام وأجهزة القمع الحكومية في قلب طهران".

وأضاف أن من بين الأهداف: "سجن إيوين ومقرات الأمن الداخلي للحرس الثوري".

ومن بين الأهداف التي استهدفتها إسرائيل بحسب كاتس "مقر الباسيج (قوات التعبئة الشعبية) وأهداف أخرى تابعة للنظام".