وذكر دي فانس في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "كانت إيران على وشك امتلاك سلاح نووي... والآن هي عاجزة عن صنع سلاح نووي بالمعدات التي تمتلكها لأننا دمرناها".

وأضاف المسؤول الأميركي أنه "إذا أرادت إيران بناء سلاح نووي في المستقبل فسيتعين عليها التعامل مع الجيش الأميركي مرة أخرى".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، الاتفاق على على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وقال ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال": "بعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية للحرب بين إسرائيل وإيران".

ووفق ترامب فإن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "يبدأ رسميا الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش".

وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "منعنا حربا كانت ستمتد سنوات".

وشدد على أن "الحرب بين إيران وإسرائيل كانت ستؤدي إلى دمار المنطقة لو استمرت. أود أن أهنئ البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما للقدرة والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن تسمى حرب الاثني عشر يوما".

واختتم ترامب منشوره قائلا: "بارك الله إسرائيل وإيران والشرق الأوسط".