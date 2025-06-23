وأوضح صدقيان، في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن دخول الولايات المتحدة على خط الحرب بين إيران وإسرائيل، جعل طهران تؤكد دائما أنها ستستهدف القواعد الأميركية الموجودة في المنطقة.

وبناء على ذلك، أشار المحلل إلى أن الإيرانيين بدؤوا يتحدثون عن الرد على القواعد الأميركية الموجودة في المنطقة منذ فجر أمس عندما استهدفت المقاتلات الأميركية المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أن قرار الرد تم اتخاذه بالفعل.

زيارة عراقجي لموسكو تؤثر على التطورات

ربط صدقيان بين الهجوم على القاعدة الأميركية في قطر وزيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى موسكو ولقائه بالرئيس بوتين، مؤكداً أن التوقيت لم يكن مصادفة.

وأضاف أن هذا الهجوم كان متوقعاً بناءً على المزاج والسلوك الإيراني وما أعلنته طهران سابقاً، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة عندما أعلنت علمها بهذا الهجوم قبل ساعات من وقوعه فإن ذلك يشير إلى أنها كانت تتوقع مثل هذا الهجوم.

تعزيز القوة التفاوضية الإيرانية

أكد صدقيان أن هذا الهجوم يعزز من قوة الموقف التفاوضي الإيراني، خاصة إذا كانت هناك مفاوضات أو وقف إطلاق نار قريباً، مما يمنح إيران قوة تفاوضية أكبر من ذي قبل.

وذكر أن هناك هجمات نفذها الجيش الإيراني صباح اليوم على العمق الإسرائيلي وليس الحرس الثوري، متوقعاً أن يقوم الحرس الثوري برد ليلي على الهجمات والطلعات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق حيوية في شمال العاصمة الإيرانية.

فصل المسارات العسكرية والاستهدافات المتواصلة

حول فصل الردود الأميركية عن الإسرائيلية، أكد صدقيان صحة هذا التوجه، لكنه شدد على أن القواعد الأمريكية تبقى ضمن بنك الأهداف الإيرانية، كما أن العمق الإسرائيلي لا يزال مستهدفاً.

وأشار المحلل وهو يتحدث من طهران إلى أنه يسمع أصوات المضادات الأرضية في المنطقة، مما يؤكد استمرار التصعيد العسكري.

وتوقع صدقيان حدوث هجمات صاروخية ليلية ينفذها الحرس الثوري الإيراني، مؤكداً أن إيران لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاستهدافات الجوية الإسرائيلية.

وختم بالإشارة إلى أن إيران تواجه في كل الأحوال ضرورة تقوية موقفها التفاوضي والرد العسكري معاً، خاصة في ظل وجود ضغوط شعبية داخلية إيرانية كبيرة على السلطات السياسية والعسكرية للرد على الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من إيران.