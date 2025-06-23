وجاء في بيان الخارجية أن "الولايات المتحدة استغلت المصالح الأمنية لدولة ذات سيادة لتحقيق أهدافها الخاصة"، واصفة الضربات بأنها "اعتداء غير مبرر يقوّض الاستقرار الإقليمي ويُنذر بحرب شاملة جديدة في الشرق الأوسط".

كما حمل البيان انتقادات حادة لإسرائيل، معتبرًا أن "تصرفاتها تمثل انتهاكًا غير قانوني لسيادة إيران وجريمة ضد الإنسانية"، على حد تعبيره.

وأضافت الخارجية الكورية الشمالية أن "الوضع الخطير الحالي الذي يشهده العالم يُثبت بوضوح أن إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة والغرب هي كيان سرطاني يهدد السلام في الشرق الأوسط، وتتحمل مسؤولية مباشرة عن تدمير الأمن والاستقرار العالميين".

وتأتي التصريحات الكورية في أعقاب الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع نووية رئيسية في إيران، من بينها منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، والتي ترافقت مع تصعيد إسرائيلي غير مسبوق شمل هجمات على بنى تحتية عسكرية داخل الأراضي الإيرانية.