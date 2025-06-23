وفي منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، قال ترامب: "أضرار جسيمة لحقت بجميع المواقع النووية في إيران كما تظهر صور الأقمار الاصطناعية".

وأضاف الرئيس الأميركي: "الضرر الأكبر الذي لحق بمواقع إيران النووية كان بعمق كبير تحت سطح الأرض".

ونقلت شبكة "أي بي سي نيوز"عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" قولها إن كبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي والأمن الداخلي بحثوا مع بعض حكام الولايات وكبار مسؤولي إنفاذ القانون تأثير الضربات الصاروخية الأميركية في إيران، والتهديدات الأمنية المترتبة عليها.

وحسبما قال مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي للشبكة فإنه "يجري تشديد الإجراءات كطلب وجود المزيد من الموظفين في المكاتب ومواصلة استطلاع المصادر ومراقبة المعلومات الاستخباراتية".

وبدروها نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إيران هددت ترامب في الأيام التي سبقت الضربات التي نفذتها على منشآتها النووية بتفعيل خلايا إرهابية نائمة داخل الولايات المتحدة إذا تعرضت للهجوم.

ووفقما نقلت "إن بي سي نيوز" عن مسؤولين أميركيين فإن "رسالة التهديد الإيرانية وصلت إلى ترامب عبر وسيط في قمة مجموعة السبع في كندا الأسبوع الماضي".

وأصدرت الولايات المتحدة "تحذيرا عالميا" لمواطنيها الأحد على خلفية النزاع في الشرق الأوسط الذي اعتبرت أنه قد يعرّض المسافرين الأميركيين أو المقيمين منهم في الخارج، لأخطار أمنية متزايدة.

وجاء في التحذير الأمني الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية "أدى النزاع بين إسرائيل وإيران إلى اضطرابات في حركة السفر وإغلاق دوري للمجالات الجوية في منطقة الشرق الأوسط. وهناك احتمال لاندلاع تظاهرات ضد المواطنين والمصالح الأميركية في الخارج".

ونصحت الخارجية "المواطنين الأميركيين في كل أنحاء العالم بتوخي المزيد من الحذر".