وندد نيبينزيا "بالتصرفات الأميركية غير المسؤولة والخطيرة والاستفزازية ضد إيران".

وأضاف: "لا أحد يعلم ما هي الكوارث التالية والمعاناة التي ستحدث".

وتابع: "من الواضح أن أميركا غير مهتمة بالدبلوماسية".

وأشار إلى أن روسيا قدمت "مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران".

واختتم كلمته قائلا: "نتفاجئ من دعوات واشنطن لطهران لخفض التصعيد وتتجاهل إسرائيل".

ومن جانبه، قال مبعوث الصين بالأمم المتحدة: "لم تستنفد الدبلوماسية بعد لحل المشكلة النووية الإيرانية ولا يزال يوجد أمل لحل سلمي".

وشدد على أنه "ينبغي لأطراف الصراع وخاصة إسرائيل أن يتوصلوا إلى وقف إطلاق النار على الفور"، مضيفا: "نندد بقوة بالهجمات الأميركية على إيران".