قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأحد، إن الأميركيين انحازوا لإسرائيل وتجاهلوا دعوات خفض التصعيد.
وندد نيبينزيا "بالتصرفات الأميركية غير المسؤولة والخطيرة والاستفزازية ضد إيران".
وأضاف: "لا أحد يعلم ما هي الكوارث التالية والمعاناة التي ستحدث".
وتابع: "من الواضح أن أميركا غير مهتمة بالدبلوماسية".
وأشار إلى أن روسيا قدمت "مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران".
واختتم كلمته قائلا: "نتفاجئ من دعوات واشنطن لطهران لخفض التصعيد وتتجاهل إسرائيل".
ومن جانبه، قال مبعوث الصين بالأمم المتحدة: "لم تستنفد الدبلوماسية بعد لحل المشكلة النووية الإيرانية ولا يزال يوجد أمل لحل سلمي".
وشدد على أنه "ينبغي لأطراف الصراع وخاصة إسرائيل أن يتوصلوا إلى وقف إطلاق النار على الفور"، مضيفا: "نندد بقوة بالهجمات الأميركية على إيران".