وقال عضو الكونغرس حكيم جيفريز في بيان: "ضلل الرئيس ترامب البلاد بشأن نواياه، ولم يحصل على إذن من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية، مما يهدد بتورط أميركا في حرب كارثية محتملة في الشرق الأوسط".

وتابع جيفريز: "وعد ترامب بإحلال السلام في الشرق الأوسط لكنه لم يف بهذا الوعد. ازداد خطر الحرب بشكل كبير، وأدعو الله أن يحفظ جنودنا في المنطقة الذين وضعوا في خطر".

وأضاف: "أولا تتحمل إدارة ترامب العبء الثقيل المتمثل في شرح أسباب هذا العمل العسكري للشعب الأميركي، ثانيا يجب إطلاع الكونغرس بشكل كامل وفوري في جلسة سرية، ثالثا يتحمل ترامب المسؤولية الكاملة والشاملة عن أي عواقب وخيمة قد تنجم عن عمله العسكري الأحادي".

وجاءت تعليقات جيفريز بعدما أعلن ترامب شن هجوم على 3 مواقع نووية في إيران، هي فوردو ونطنز وأصفهان.