وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأميركية، قال مسؤول إيراني رفيع إن طهران انتقلت من اعتمادها السابق على كثافة النيران الصاروخية إلى التركيز على الدقة والفعالية.

وأضاف، أن إيران تستخدم الآن صواريخ دقيقة ومتطورة لاستهداف مراكز عسكرية وأمنية حساسة.

وأشار المسؤول إلى أن الصواريخ الإيرانية نجحت في تجاوز أنظمة دفاعية أميركية متطورة مثل ثاد وباتريوت وآرو 3 وآرو 3 إلى جانب القبة الحديدية الإسرائيلية، مضيفا أن "تلك الأنظمة فشلت في اعتراض الصاروخ الذي أصاب هدفه المحدد مسبقا".

وفي رسالة مباشرة إلى تل أبيب، قال المسؤول: "من الأفضل لإسرائيل ألا تفرح بانخفاض وتيرة الإطلاق، ومن الأفضل أن تلتزم الصمت وتكتفي بالمراقبة في مواجهة توازن القوة الجديد الذي تميل كفته لصالح إيران”.