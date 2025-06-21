وقال محلل الشؤون الأميركية في سكاي نيوز عربية موفق حرب، إن الرئيس ترامب يرفض الانخراط في أي حملة عسكرية ما لم تكن "مضمونة النجاح" وتحقق له "انتصارا سياسيا".

وأوضح أن واشنطن ما زالت تتريث رغم ضغوط إسرائيلية متصاعدة، لأن أولويات الأجندة الأميركية تختلف عن نظيرتها الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بمصير النظام الإيراني.

طهران تحذر: استهداف المصالح الأميركية سيبدأ فور التدخل

من جانبه، أكد الكاتب السياسي الإيراني سعيد شاوردي، أن أي تدخل عسكري أميركي سيفتح أبواب "حرب شاملة"، تشمل استهداف المصالح الأميركية في المنطقة والسفن الحربية في الخليج.

وشدد على أن إيران جهّزت نفسها لحرب طويلة، وتمتلك قدرات تصنيعية محلية كافية في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة.

في موسكو، نفى الدبلوماسي السابق فيتشيسلاف ماتوزوف أن تكون روسيا محايدة في الصراع، مؤكدًا وجود "تحالف استراتيجي" مع طهران، لكنه أشار إلى أن طبيعة الدعم الروسي "لا تخضع لمنطق الإعلام أو التصعيد العلني".

واعتبر أن الهدف الإسرائيلي من الضربات هو إفشال المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي.

اختلاف في الأجندات.. وفتوى "النووي" تثير الجدل

وأشار موفق حرب إلى أن إسرائيل ترى في النظام الإيراني خطرا وجوديا وليس فقط في برنامجه النووي.

وقال إن واشنطن تدرك أن إيران تملك عناصر كافية لصنع قنبلة نووية، رغم عدم وجود قرار سياسي بذلك. وتساءل: "هل يستطيع العالم التعايش مع قرار متغير من مرشد إيران بشأن امتلاك السلاح النووي؟".

ورغم التصريحات الإيرانية حول الاكتفاء الذاتي عسكريًا، أقر شاوردي بأن الدعم الروسي يبقى محل ترحيب في حال اتسعت رقعة المواجهة. لكنه أكد في الوقت ذاته أن طهران لا تعتمد على موسكو في صراعها مع إسرائيل والولايات المتحدة، مشيرا إلى حساسية الموقف الجيوسياسي ورفض روسيا لانهيار الحزام الدفاعي المحيط بها.

هدف واشنطن.. تدمير فوردو أم إسقاط النظام؟

يطرح تصاعد العمليات العسكرية تساؤلات حول الهدف الحقيقي من الضربات المحتملة. فبينما تؤكد واشنطن أن هدفها هو منع إيران من امتلاك قنبلة نووية، تشير تحليلات إلى أن ضرب المنشآت النووية سيُضعف النظام الإيراني وقد يؤدي إلى فوضى داخلية أو حتى سقوطه، وهو ما تراه إسرائيل هدفا غير معلن لكنه استراتيجي.

مخاوف من تكرار سيناريو العراق وأفغانستان

ترامب، بحسب المتابعين، لا يريد أن يُتهم بتكرار أخطاء الإدارات السابقة في العراق وأفغانستان، ويحرص على ألا تنزلق الولايات المتحدة في "حرب لا نهاية لها". لكنه قد يوافق على ضربة "محدودة وسريعة" مثل اغتيال قاسم سليماني عام 2020، في حال أقنعه المحيطون به بقدرة الضربة على تحقيق نتائج حاسمة دون تورط طويل.

وشدد ماتوزوف على أن تهديد النظام الإيراني أو اغتيال قادته يُعد "خرقًا للقانون الدولي"، مؤكدا أن موسكو تعتبر ذلك "غير مقبول" على الإطلاق. وأكد أن الحرب الحالية لا تهدد إيران وحدها، بل تضع المنطقة والعالم أمام خطر انزلاق غير محسوب.

دعوات لوقف "المهزلة" قبل الكارثة

في ختام الحوار، وصف شاوردي التصريحات الإسرائيلية والأميركية بأنها "مهزلة خطيرة" تهدد بتفجير الإقليم بأكمله. وقال إن "قلب النظام" ليس ممكنًا بالمعايير الإيرانية، محذرًا من أن أي تهور عسكري سيدفع المنطقة إلى "حرب غير مسبوقة".