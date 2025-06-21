وقال بوتين إن "من الضروري إعلان حياد أوكرانيا، وعدم انضمامها لأي تحالفات خارجية، وعدم تسليحها نوويا"، معتبرا أن هذه الخطوات تمثل أساسا لاستقرار طويل الأمد في المنطقة.

وشدد الرئيس الروسي على أن بلاده تصر على اعتراف كييف بنتائج الاستفتاءات التي أُجريت في المناطق الأربع المعروفة، محذرا من أن تجاهل هذه النتائج "يعني وجود فرص لاستئناف النزاع المسلح".

وكشف بوتين أن موسكو كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع كييف خلال محادثات إسطنبول في عام 2022، مضيفا: "آمل أن يسترشد القادة الحاليون في أوكرانيا بالمصالح الوطنية لا بمصالح الأطراف الثالثة".

واتهم الرئيس الروسي ما وصفها بـ"الأطراف الخارجية" بعدم السعي لإنهاء النزاع، بل باستخدام أوكرانيا لتحقيق أهداف مغرضة، وقال: "أوكرانيا تستحق مصيرا أفضل من أن تكون أداة في يد الأطراف الخارجية التي تعمل ضد روسيا".

كما شدد بوتين على ضرورة حل القضايا الإنسانية العالقة بين الجانبين، في إطار أي تسوية سياسية مرتقبة.

بوتين وأزمة إيران

وفي الشأن الإيراني، أكد الرئيس الروسي أن موسكو تدعم حق إيران في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، مشيرا إلى استعداد روسيا لتقديم الدعم اللازم في هذا المجال.

وقال بوتين: "نعتقد أن لإيران الحق في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، ومستعدون لتقديم الدعم اللازم"، مضيفا أن هناك بعض التفاصيل التي يمكن أو يجب التوصل إلى اتفاق بشأنها، في إشارة إلى المسار التفاوضي حول البرنامج النووي الإيراني.

وفيما يخص التوتر القائم بين طهران وتل أبيب، دعا بوتين إلى إبداء المرونة من كلا الجانبين، مشيرا إلى وجود سبل لحل هذا النزاع. وقال: "يجب إبداء المرونة في المفاوضات من إيران ومن إسرائيل أيضا.. وهناك طرق وسبل لإيجاد حلول لهذه القضية".

وأكد بوتين أن إيران صرّحت مرارا بعدم سعيها لامتلاك أسلحة نووية، لافتا إلى أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعثر على أدلة تشير إلى أن إيران تمتلك أو تسعى لامتلاك هذه الأسلحة".

وجدد الرئيس الروسي موقف بلاده الرافض لانتشار أسلحة الدمار الشامل في أي مكان في العالم، مشيرا إلى أن إيران أصدرت قرارا يحظر استخدام الأسلحة النووية، معتبرا أن ذلك أمر بالغ الأهمية يجب أن يؤخذ بجدية.

وختم بوتين تصريحاته بالتأكيد على أن موسكو أبلغت القيادة الإسرائيلية مرارا أن إيران لا تسعى للحصول على سلاح نووي، مشددا على أهمية الحوار لتبديد المخاوف الإقليمية وضمان الأمن المشترك.