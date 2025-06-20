وذكر ترامب، في حديثه لصحفيين: "من الصعب مطالبة إسرائيل بوقف الضربات الجوية.. وسنرى إن كان الإيرانيون سيحكّمون العقل".

وأضاف: "سأمهل إيران أسبوعين كأقصى حد.. مدة أسبوعين هي الوقت المناسب لرؤية ما إذا كان الإيرانيون سيعودون إلى رشدهم أم لا".

وأوضح: "تحدثنا مع إيران وهي لا تريد التحدث مع أوروبا"، مبديا عدم تفاؤله بقدرة الأوروبيين على المساعدة في إنهاء النزاع.

كما تحدث الرئيس الأميركي عن الهجمات المتبادلة بين الدولتين، بالقول إن "أداء إسرائيل جيد وإيران أقل جودة".

وتابع: "أعتقد أن إيران كانت على بعد أسابيع أو أشهر من امتلاك سلاح نووي.. ومديرة الاستخبارات الوطنية جابارد مخطئة بشأن عدم وجود دليل على قيام إيران بصنع سلاح نووي".

وأردف قائلا: "يصعب أن نصدق نية إيران بخصوص أن برنامجها النووي سلمي".