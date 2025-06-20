طائرة بي 2

وطائرة بي 2 (B-2 Spirit) هي قاذفة استراتيجية شبحية أميركية دخلت الخدمة عام 1997، وتتميّز بقدرتها على التسلل إلى أعماق الدفاعات الجوية من دون كشفها، وفقا لما ذكر سلاح الجوي الأميركي.

تستطيع القاذفة حمل قنابل نووية وتقليدية، بينها القنبلة الخارقة للتحصينات جي بي يو 57 (GBU-57)، وتُعد من أكثر الطائرات تطورا وسرية، ويبلغ ثمن الواحدة منها أكثر من ملياري دولار، بحسب ما ذكرت شركة "نورثروب غرومان" المصنعة للطائرة.

قنابل جي بي يو 57