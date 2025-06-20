وأضاف ليخاتشوف أنه يأمل أن تكون القيادة الإسرائيلية قد تلقت تحذيرات روسيا لإسرائيل بعدم مهاجمة الموقع.

يأتي هذا التصريح وسط تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وتزايد المخاوف من احتمال استهداف منشآت نووية في إيران.

تصريح موسكو يأتي في سياق رسالة تهدئة دولية تسعى من خلالها إلى كبح التصعيد ومنع انزلاق الأمور نحو استهداف البنية النووية المدنية، التي قد يؤدي أي ضرر بها إلى عواقب بيئية وإنسانية جسيمة تتعدى حدود إيران.

والخميس، طالبت روسيا إسرائيل أن توقف فورًا الغارات الجوية على مفاعل "بوشهر" النووي حيث يعمل خبراء روس.

كما جددت روسيا تحذيرها للولايات المتحدة من مغبة التدخل العسكري المباشر في الحرب بين إسرائيل وإيران.

وتُعد محطة بوشهر، التي تديرها روسيا جزئيًا وتُشرف على بعض جوانبها الفنية، أحد أبرز المواقع النووية المدنية في إيران، مما يضعها في دائرة الاهتمام الدولي، لا سيما في ظل التهديدات المتبادلة بين طهران وتل أبيب، وتلميحات إسرائيلية سابقة بإمكانية ضرب منشآت نووية "تشكل تهديدًا وجوديًا".