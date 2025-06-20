وكتبت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو في 19 يونيو من هذا العام حتى الساعة 07:00 بتوقيت موسكو في 20 يونيو من هذا العام، اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 61 طائرة أوكرانية دون طيار"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار البيان إلى أن 22 منها تم تدميرها فوق مقاطعة أوريول، و14 فوق منطقة كورسك، و7 فوق مقاطعة بيلغورود، و5 فوق مقاطعة فورونيغ، كما تم إسقاط 3 مسيرات فوق كل من مقاطعات فولغوغراد وروستوف وتولا وبريانسك، وتم تدمير أخرى فوق أراضي منطقة موسكو.

كانت أوكرانيا قد أعلنت في بيان، الخميس، أن قوات الدفاع الجوي حيدت 88 من أصل 104 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال ليلة الأربعاء.