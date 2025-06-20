ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء عن رضائي، الذي يشغل حاليا عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران: "لم نستخدم بعد كامل أسلحتنا".

وأضاف: "كما لم نستخدم بعد لا مضيق هرمز ولا النفط ولا القوة البحرية ولا قدرات أصدقائنا".

وتابع: "نحن الآن في وضع جيد للغاية. إن فقدان قادة رفيعي المستوى من القوات المسلحة لم يُحدث أي تغيير في القيادة".

وأكد رضائي: "سنواصل اللعب حتى نتأكد من أن خصمنا سيندم على ما فعله. سنواصل معاقبته".

وأبرز القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني: "استخدمنا حتى الآن أقل من 30 في المئة من قدراتنا العسكرية".

كما أشار إلى أن أحد أسباب "تصعيدنا التدريجي للعمليات هو إتاحة الفرصة للناس لمغادرة المنطقة".