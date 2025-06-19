كما جددت روسيا تحذيرها للولايات المتحدة من مغبة التدخل العسكري المباشر في الحرب بين إسرائيل وإيران.

قصف "بوشهر"

وفي وقت سابق، قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش قصف مواقع نووية في بوشهر وأصفهان ونطنز ويواصل استهداف منشآت أخرى.

ومحطة بوشهر هي محطة الطاقة النووية الوحيدة العاملة لتوليد الكهرباء في إيران وتقع على ساحل الخليج، وتستخدم المحطة وقودا روسيا تسترده موسكو بعد الاستهلاك للحد من مخاطر الانتشار النووي.

وأعلنت السفارة الروسية في إيران في بيان في وقت سابق من الخميس أن محطة بوشهر تعمل بشكل طبيعي، وأنها لم ترصد أي تهديدات أمنية.