وخاطب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلا: "الحديث المضلل له عواقب وخيمة ويتطلب مساءلة".

وفي منشور على إكس، رد بقائي على مقابلة أجراها غروسي مع (سي.إن.إن)، والذي تحدث خلالها أنه ليس هناك أدلة تشير إلى بذل إيران لجهد ممنهج لتطوير سلاح نووي، قائلا: "جاء ذلك متأخرا جدا يا سيد غروسي".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت قرارا في 12 يونيو يدين "عدم امتثال" إيران لالتزاماتها في الملف النووي ودعا إلى حلّ عاجل لـ"إصلاح هذه المسألة".