وقال بوتين خلال اجتماع مع ممثلي وكالات أنباء رئيسية إن تشغيل الصاروخ يعتمد على ضباط الجيش الألماني وبيانات الأقمار الاصطناعية، لذلك فإن استخدامه يعني تورط ألمانيا بصورة مباشرة في الحرب في أوكرانيا.

وذكر بوتين أن صواريخ تاوروس لن تؤثر على مسار الحرب نفسها، لأن الجيش الروسي يمتلك زمام المبادرة على طول خط المواجهة، موضحا أنه حتى لو حصلت أوكرانيا على هذه الأسلحة من ألمانيا، فلن يتغير شيئا في تقدم القوات الروسية.

وقال: "تمتلك القوات الروسية مزايا استراتيجية في جميع الاتجاهات. قواتنا المسلحة تهاجم على طول خط المواجهة".

وفي الوقت نفسه، دعا بوتين أوكرانيا إلى قبول العرض الروسي بإجراء مفاوضات سلام قبل تدهور الوضع لدى أوكرانيا.

وقد قدمت روسيا مؤخرا قائمة مطالب قصوى؛ على سبيل المثال تطالب موسكو كييف بالتخلي عن الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا، وهو ما ترفضه أوكرانيا رفضا قاطعا.

وهدد بوتين أوكرانيا مجددا بأن روسيا ستحقق أهدافها الحربية بالقوة العسكرية إذا لم يتم التوصل إلى حل عبر المفاوضات.

وتشن روسيا حربا على أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022.