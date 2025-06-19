وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "تعرب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن قلقها البالغ إزاء الهجوم العسكري الإسرائيلي وتدينه بشدة".

وأضاف أن قتل إسرائيل للمدنيين هو "جريمة لا تغتفر ضد الإنسانية".

واعتبر أن "العمل غير القانوني الذي تقوم به إسرائيل يثير خطر اندلاع حرب شاملة جديدة في منطقة الشرق الأوسط".

وحذر الناطق من أن "الوضع الخطير الذي يشهده العالم اليوم يثبت بوضوح أن إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة والغرب هي كيان يهدد السلام في الشرق الأوسط وسبب رئيسي في تدمير السلام والأمن العالميين".

وتابع قائلا إن "المجتمع الدولي يراقب عن كثب قيام الولايات المتحدة والقوى الغربية بتأجيج الحرب، ويعارض الحق السيادي المشروع وممارسة حق الدفاع عن النفس لإيران، الضحية".

وأشار إلى أن ما تقوم به الولايات المتحدة والقوى الأوروبية "يدفع الوضع في الشرق الأوسط إلى مرحلة كارثية لا يمكن السيطرة عليها".

وبدأت إسرائيل الجمعة هجوما مباغتا على إيران، ما أشعل فتيل مواجهة مستمرة منذ ستة أيام تشهد تبادل الجانبين إطلاق الصواريخ.

ومنذ بداية الحرب، قتل ما مجموعه 585 شخصا في إيران، من بينهم 239 مدنيا على الأقل، وفقا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا".

وفي إسرائيل، قتل 24 شخصا حتى الآن، جميعهم من المدنيين، حسبما ذكرت وكالة "الأسوشيتد برس".