ووفق ما نشرت صحيفة "إندبنتدنت" البريطانية، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الأربعاء، للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن بلاده لن تقبل أبدا بوساطة واشنطن لحل النزاع حول إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، ونفى دور واشنطن في وقف إطلاق النار بين نيودلهي وإسلام آباد.

وأكد وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري، أن مودي قال لترامب في مكالمة هاتفية إن الهند لن تقبل وساطة طرف ثالث بشأن إقليم كشمير.

ووفق ما ذكرت الصحيفة قال مودي لترامب إن وقف إطلاق النار تم من خلال محادثات مباشرة للهند مع باكستان وليس عبر وساطة أميركية.

كان ترامب قد أكد في وقت سابق أن الجارين المسلحين نوويا في جنوب آسيا توصلا إلى وقف إطلاق النار من خلال محادثات بوساطة أميركية، وأن واشنطن طلبت من البلدين إعطاء الأولوية لصفقة تجارية.

لكن ميسري أشار إلى أن مودي أوضح لترامب أنه لم تجر أي محادثات على أي مستوى بشأن صفقة تجارية بين الهند وأميركا، أو وساطة من واشنطن بين الهند وباكستان في شهر مايو الماضي.

وكان هجوما وقع في إقليم كشمير أسفر عن مقتل 26 شخصا معظمهم من السياح الهندوس ما تسبب في اندلاع قتال بين الهند وباكستان استمر 4 أيام واستخدمت فيه مقاتلات وصواريخ ومدفعية ومسيرات.

ولفت ميسري إلى أن مودي أوضح لترامب أن عملية "سندور" وهو الاسم الذي أطلقته الهند على حملتها العسكرية ضد باكستان ما زالت مستمرة.