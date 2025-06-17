وقال الإعلامي الأميركي بيل أورايلي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتقد أن القيادة الإيرانية ستوافق في نهاية المطاف على السماح بتفتيش منشآتها النووية، بدلا من التعرض لهجوم عسكري أميركي محتمل.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع شبكة "NewsNation"، أوضح أورايلي أنه تبادل رسائل نصية مع ترامب مؤخرا، وأن الرئيس الأميركي السابق "لا يرغب باستخدام القوة الجوية حاليا" بسبب تعقيدات محتملة مع الصين وروسيا.

استراتيجية ترامب تجاه طهران

وأضاف أورايلي: "ترامب يرى أن قادة إيران، رغم رفضهم المبدئي، سيخضعون في النهاية لضغوط دولية، وسيسمحون بتفتيش منشآتهم النووية وتفكيك ترسانتهم تحت إشراف دولي".

وأشار إلى أن الاستراتيجية التي يتبعها ترامب حاليا تقوم على تصعيد الضغوط دون اللجوء إلى الحرب، مشيرا إلى أن "الإخلاءات الجماعية من طهران دليل على أن النظام الإيراني بدأ يشعر بالذعر".

وقال أورايلي إن ترامب يفضل الانتظار حتى يثور الشعب الإيراني على النظام، بدلا من الدخول في مواجهة عسكرية قد تؤدي إلى "إرهاب عالمي واسع النطاق"، حسب تعبيره.

وذكر الإعلامي السياسي أن إيران تواجه ضغوطا داخلية متزايدة، تشمل نقصا في الغذاء وتذمرا شعبيا متصاعدا، خاصة بين فئة الشباب، وأن هناك قناعة في أوساط حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة بأن النظام الإيراني قد يسقط من الداخل.

ومع ذلك، حذر أورايلي من أنه "في حال رفضت إيران التفاوض، فإن احتمال تنفيذ ضربات جوية أميركية لتدمير قدراتها يبقى واردا".