وخلال تقييم أمني عقده صباح الثلاثاء مع كبار قادة الجيش الإسرائيلي، قال كاتس في بيان صادر عن مكتبه: "أُحذّر الديكتاتور الإيراني من الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب وإطلاق الصواريخ باتجاه المدنيين في إسرائيل".

وأضاف: "من الأفضل له أن يتذكر مصير الديكتاتور في الدولة المجاورة لإيران، والذي اختار الطريق ذاته ضد دولة إسرائيل"، في إشارة إلى صدام حسين، الذي أُطيح به خلال الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

وأضاف كاتس: "سنواصل اليوم أيضا ضرب أهداف تابعة للنظام والمؤسسة العسكرية في طهران، كما فعلنا بالأمس مع هيئة البث والدعاية والتحريض التابعة للنظام".

ووجّه كاتس نداء إلى سكان العاصمة الإيرانية، قائلا: "أدعو سكان طهران إلى إخلاء تلك المناطق وفقا لتعليمات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة الفارسية، حفاظا على سلامتهم".

ويأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران على خلفية تبادل الضربات العسكرية والهجمات السيبرانية، في وقت تتسارع فيه التحذيرات الدولية من انفجار أوسع في المنطقة.