وقال ترامب إنه كان ينبغي على إيران توقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، مشددا على أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي.

في ظل تصاعد حدة التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، شهدت العاصمة الإيرانية طهران مشاهد غير مسبوقة، تمثلت في تدفق كثيف للمدنيين الهاربين من المدينة، بالتزامن مع تلويح إسرائيل بضربات جديدة قد تكون "أشد وأوسع" من الهجوم الجوي الذي نفذته مؤخرا.

القناة الإسرائيلية الرابعة عشرة نقلت عن مصدر عسكري أن "طهران ستحترق"، مشيرة إلى عملية شاملة تستهدف المقرات الرسمية ومنشآت الحرس الثوري.

في المقابل، هاجمت إيران مناطق عدة في إسرائيل بصواريخ باليستية استهدفت حيفا وتل أبيب، بينما تواصلت عمليات القصف المتبادل لليوم الرابع على التوالي.