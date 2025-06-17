وقال القائد العسكري الإيراني "الهجمات ضد إسرائيل ستشتد خلال الساعات القادمة"، مضيفا أن "موجة جديدة من مئات الطائرات المسيرة ستستهدف إسرائيل".

وقال قائد القوات البرية الإيرانية "شرعنا في استخدام أسلحة جديدة ومتطوّرة وستزداد شدّتها في الساعات المقبلة".

ونقلت وكالة أنباء إيرانية عن الحرس الثوري الإيراني أنه تم "إطلاق موجة جديدة ’أكثر قوة‘ من الصواريخ مؤخرا نحو إسرائيل".

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن قائد القوات البرية للجيش العميد كيومرث حيدري قوله: "خلال اليوم والليلة الماضية، دمرت أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة ذات القدرات التدميرية والمحددة مواقع استراتيجية للكيان الصهيوني.

وقال قائد القوات البرية للجيش، في إشارة إلى استمرار إطلاق طائرات "آرش" المسيرة باتجاه إسرائيل خلال اليوم والليلة الماضية: "نجحت مئات الطائرات المسيرة بعيدة المدى ذات القدرات الدقيقة والقدرات التدميرية العالية في استهداف وتدمير أسلحة ومواقع استراتيجية للكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك تل أبيب وحيفا".

وأكد حيدري: "على العدو أن يعلم أن موجة جديدة من الهجمات الشرسة للقوات المسلحة، وخاصة القوات البرية للجيش، قد بدأت بأسلحة جديدة ومتطورة، وستشتد في الساعات القادمة"، وفقا لوكالة مهر.