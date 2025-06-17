وأضاف زيلينسكي على موقع إكس "تواجه كييف إحدى أفظع الهجمات. نحن على تواصل مع كل شركائنا على جميع المستويات الممكنة لضمان الرد بشكل مناسب. الإرهابيون هم من يجب أن يشعروا بالألم وليس الأبرياء".

من جهته، قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمنكو اليوم الثلاثاء إن هجوما شنته روسيا خلال الليل على كييف أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 44 آخرين.

وذكر الوزير عبر تلغرام أن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية ومؤسسات تعليمية ومرافق حيوية للبنية التحتية.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية أفادت بدوي سلسلة جديدة من الانفجارات في العاصمة كييف مع استمرار الإنذارات الجوية بوقوع هجمات وانتشرت مقاطع فيديو توثق تلك الانفجارات، وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم الإخباري.

ونقل الموقع عن قناة "أوبشتشيستفينويه" التلفزيونية الأوكرانية قولها، في منشور على قناتها في تلغرام: "انفجارات تدوي في كييف".

من جهته، أفاد موقع صحيفة "سترانا" الأوكرانية بوقوع حرائق كبيرة في منطقتي دارنيتسكي وسولوميانسكي بالعاصمة كييف. كما ذكرت وكالة TSN الإعلامية عن تلوث كبير في الهواء بالعاصمة.

وتعتبر هذه الانفجارات الثالثة من نوعها التي تضرب في العاصمة الأوكرانية خلال الليل، كما تم الإبلاغ عن انفجارات في أوديسا.

وظهر في مقاطع فيديو متداولة تصاعد عمود كثيف من الدخان في كييف بعد الضربات الروسية، كما سبق ذلك تقارير على شبكة الإنترنت تفيد بوقوع هجوم مكثف على مطار "جولياني" في كييف.