وأوضح بيسكوف أن موسكو لا تزال متمسكة بمقترحها السابق القاضي بتخزين اليورانيوم الإيراني داخل روسيا.

وفي السياق ذاته، أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان ناقش الملف مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث شدد الجانبان على ضرورة احتواء التصعيد عبر الوسائل الدبلوماسية، مع تأكيد أردوغان أن العودة إلى المحادثات النووية تشكل السبيل الوحيد لتسوية الأزمة.

لكن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شكك في حيادية موسكو، قائلاً إن "مصداقية روسيا كوسيط معدومة" بسبب شراكتها الاستراتيجية مع إيران في مجالات الدفاع والسياسة الخارجية.

إسرائيل تنشر صورا لاستهداف شاحنات صواريخ في إيران

بالتزامن، بث الجيش الإسرائيلي صورا قال إنها توثّق تدمير شاحنات محملة بالصواريخ داخل الأراضي الإيرانية، مؤكّدا أنها كانت ضمن مخزون يتجاوز 2000 صاروخ باليستي.

وأظهرت المشاهد لحظات استهداف الشاحنات بواسطة مقاتلات إسرائيلية، في إطار ما وصفته تل أبيب بجهود "تحييد القدرات الصاروخية الإيرانية".

الوكالة الذرية: لا أضرار في نطنز.. وتحذير من التسرب الإشعاعي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدت قلقها من مخاطر تسرب إشعاعي محتمل جراء القصف المتبادل. وأكد مديرها العام رافاييل غروسي أنه لم يتم تسجيل أضرار إضافية في منشأة نطنز النووية.

في المقابل، لم يتضح بعد تأثير انقطاع الكهرباء عن قاعة "الشلال" تحت الأرض، حيث تُخزّن أجهزة الطرد المركزي.

سيناريوهات المواجهة.. من التصعيد الشامل إلى حرب استنزاف

المحللون يطرحون عدة سيناريوهات للمواجهة المحتملة، تشمل التصعيد الشامل أو الانزلاق نحو حرب استنزاف طويلة. ورغم تفضيل واشنطن البقاء في الخلفية، فإن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوضحت أن أي استهداف مباشر للمصالح الأميركية سيقابل برد عسكري.

ويرى مراقبون أن المواجهة قد تتحول إلى حرب استنزاف محدودة، تعاني فيها إيران من صعوبة تعويض مخزونها التسليحي، بينما تتحمل إسرائيل كلفة اقتصادية وعسكرية باهظة.

تقارير متباينة حول نتائج الضربات

وفيما تحدثت إسرائيل عن تدمير ثلث منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، نفى الجانب الإيراني صحة هذه الادعاءات.

وقال رئيس تحرير صحيفة "إيران دبلوماتيك" عماد أبشناس، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، إن ما تم استهدافه لا يتعدى الشاحنات، متهمًا إسرائيل بـ"المبالغة الإعلامية".

أبشناس أكد أن الرد الإيراني لم يأتِ فقط من الدولة، بل جاء بتأييد شعبي واسع، لافتًا إلى أن التصعيد الإسرائيلي "وحّد الداخل الإيراني، بما في ذلك المعارضة".

الدفاعات الجوية تدخل مرحلة جديدة

في تطور لافت، كشفت إسرائيل عن استخدام نظام "باراك ماغن" الدفاعي للمرة الأولى لاعتراض الطائرات المسيرة، وهو نظام يعتمد على تكنولوجيا الليزر لتقليل الكلفة مقارنة بالقبة الحديدية وبطاريات "آرو" و"باتريوت".

وأكد الخبير العسكري العميد تركي الحسن، في حديث مع سكاي نيوز عربية، أن النظام الجديد يشير إلى قلق إسرائيلي من ارتفاع كلفة المواجهة، خصوصًا في ظل ما وصفه بـ"استنزاف الذخائر الدفاعية".

النظام الإيراني تحت الضغط

في سياق التحليل السياسي، استبعد العميد الحسن إمكانية إسقاط النظام الإيراني عبر ضربات جوية فقط، مشددا على أن العمليات البرية هي السبيل الوحيد لتحقيق تغيير جذري في الحكم.

وأشار إلى أن إسرائيل كانت تسعى لدفع واشنطن لتنفيذ مثل هذه الضربة منذ سنوات، دون جدوى.

اختراقات أمنية.. وطهران تنفي سيطرة إسرائيلية على أجوائها

من جهة أخرى، كشف أبشناس أن الأجهزة الإيرانية ألقت القبض على أكثر من 350 شخصًا يُشتبه بتورطهم في أعمال تخريب، مشيرًا إلى أن الغالبية من جنسيات غير إيرانية دخلوا البلاد عبر الحدود الأفغانية.

ونفى أبشناس ما أعلنته إسرائيل عن سيطرتها على أجواء طهران، مؤكدا أن كل الهجمات داخل العاصمة نُفذت عبر مسيّرات أو تفجيرات داخلية، وليس عبر طيران حربي.

من الرياض، أوضح أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود الدكتور علي العنزي أن دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، تتحرك دبلوماسيا لاحتواء التصعيد.

وأكد أن التصعيد لا يخدم الاستقرار الإقليمي أو الاقتصاد العالمي، في وقت ترتفع فيه أسعار الطاقة.

العنزي أشار إلى أن استمرار الحرب قد يدفع قوى مثل باكستان والصين وروسيا إلى تقديم دعم سياسي وربما عسكري لإيران، محذرا من أن تغيّر التحالفات قد يعقد الموقف أكثر.

خيار حرب الاستنزاف مستبعد.. ولكن مطروح

وفي القدس، أكد مراسل سكاي نيوز عربية نضال كناعنة أن إسرائيل غير قادرة على خوض حرب استنزاف طويلة ضد إيران بسبب المسافة والتكلفة، مضيفًا أن نتنياهو يراهن على ضغط مؤقت بهدف تحصيل مكاسب سياسية وأمنية.

وأشار كناعنة إلى أن الهدف الإسرائيلي يقتصر على "توجيه ضربة للمشروع النووي الإيراني، وليس تفكيكه"، معربًا عن اعتقاده بأن نهاية المواجهة ستكون سياسية، لكن "السؤال هو: متى؟ وبأي ثمن؟"