وشوهد الصاروخ الدفاعي الإسرائيلي وهو ينطلق ثم يعود ليسقط بين مباني وسط مدينة تل أبيب.

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي أعلن أمس الاثنين عن انطلاق موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل، في سياق التصعيد العسكري المتبادل بين الطرفين.

وأفاد التلفزيون أن العمليات العسكرية تنفذ بشكل مشترك باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، وتستهدف مدينتي تل أبيب وحيفا.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن إيران تستعد لـ"أكبر وأعنف هجوم صاروخي في التاريخ على الأراضي الإسرائيلية".

ودعا الحرس الثوري الإيراني سكان تل أبيب إلى "الإخلاء في أقرب وقت ممكن"، وذلك بعد وقت قصير من إصدار إسرائيل تحذيرا مماثلا لمنطقة محددة في طهران.