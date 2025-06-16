وأوضح فيكتوروف أن المواطنين الروس بإمكانهم عبور الحدود الإسرائيلية إلى مصر بشكل مستقل، ومن هناك استخدام الرحلات التجارية للعودة إلى روسيا، مشيرا إلى أن موسكو لا تستبعد تنظيم عملية إجلاء منظمة وواسعة النطاق "إذا اقتضت الحاجة".

وأضاف السفير: "التهديد الذي يحيط بحياة وصحة المواطنين والدبلوماسيين الروس في إسرائيل حقيقي، ولا يمكن تجاهله".

ويأتي هذا التحذير في وقت تتواصل فيه المواجهات المباشرة بين إيران وإسرائيل لليوم الرابع على التوالي، وسط تصعيد غير مسبوق في العمليات العسكرية واتساع رقعة الضربات المتبادلة، ما يزيد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى صراع إقليمي شامل.

وشهدت ليلة الأحد سلسلة من الغارات المتبادلة، إذ استهدفت إيران مصفاة نفط إسرائيلية وتسببت بأضرار في شبكة الكهرباء، في حين سمع دوي انفجارات في مناطق سكنية داخل إسرائيل، بحسب شهود عيان.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، أن قواته دمرت أكثر من 120 منصة إطلاق صواريخ إيرانية، وهو ما يمثل نحو ثلث ترسانة إيران الصاروخية، وفق قوله.

وفي كلمة له أمام البرلمان الإيراني، قال رئيس مجلس الشورى، مسعود بزشكيان، إن بلاده "لا تسعى إلى الحرب"، وجدد التأكيد على التزام طهران بتوجيهات المرشد الأعلى علي خامنئي، بما في ذلك عدم السعي لامتلاك سلاح نووي.

وفي السياق ذاته، أشارت مصادر في البيت الأبيض والحكومة الإسرائيلية إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران "مرشحة للاستمرار لأسابيع، وليس لأيام"، مع وجود دعم أميركي ضمني في الوقت الراهن، دون استبعاد تدخل مباشر في حال تصاعد الوضع.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن العمليات العسكرية ستستمر حتى "شل قدرة إيران على تهديد أمن إسرائيل"، في ظل تواصل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة من الجانب الإيراني.