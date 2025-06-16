ونقلت الوكالة عن معاون محافظ إيلام تأكيده أن الطائرة تعود للجيش الأميركي، في تطور وصفه مراقبون بـ"الخطير"، وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن على خلفية المواجهات الإقليمية المستمرة.

وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من سماع دوي انفجارات متتالية غرب العاصمة الإيرانية طهران، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، دون صدور أي بيان رسمي يوضح ملابسات الانفجارات أو الأطراف المسؤولة عنها.

وتُعد الطائرة MQ-9 من الطائرات الهجومية عالية التقنية التي يستخدمها الجيش الأميركي في مهام الاستطلاع والضربات الدقيقة، مما يضفي حساسية بالغة على الحادثة التي قد تُفاقم التوتر العسكري في المنطقة.