هجمات متبادلة وضربات نوعية

وشهدت ليلة الأحد سلسلة غارات وهجمات متبادلة، حيث استهدفت طهران مصفاة نفط إسرائيلية وألحقت أضرارا بشبكة الكهرباء في البلاد، فيما أكد شهود عيان وقوع انفجارات في مناطق سكنية داخل إسرائيل.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر أكثر من 120 منصة إطلاق صواريخ إيرانية، وهو ما يعادل ثلث الترسانة الإيرانية، حسب بيان المتحدث باسم الجيش إيفي دفرين.

وأضاف دفرين أن الطيران الإسرائيلي شن ضربات مكثفة باستخدام 50 مقاتلة استهدفت نحو 100 موقع عسكري في إقليم أصفهان وسط إيران، من بينها 20 صاروخا تم تدميرها قبل دقائق من إطلاقها.

حصيلة ثقيلة للمدنيين

وارتفعت حصيلة الضحايا في إيران إلى 224 قتيلا، وفقا لوزارة الصحة الإيرانية، فيما سجلت إسرائيل 24 قتيلا و592 جريحا، بينهم عشرة في حالة حرجة، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية صباح الإثنين.

وتشهد العاصمة الإيرانية طهران حالة نزوح جماعي، مع محاولة العديد من السكان الفرار بحثا عن مناطق أكثر أمنا، وسط تصاعد المخاوف من ضربات جديدة.

ماذا استهدفت إسرائيل؟

في المقابل قالت إسرائيل إنها نفَّذت سلسلةَ ضربات على إيران استهدفت مقرات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

كما استهدفت منصات صواريخ باليستية إضافة إلى مواقع للبنى التحتية للطاقة، وشنّت غارات جوية على أماكن عدة في العاصمة طهران.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عشرات من مواقع الصواريخ أرض-أرض في غرب إيران، وقالت مصادر إسرائيلية إن الغارات على إيران، استهدفت أنظمة للدفاع الجوي داخل طهران وكذلك مطار مهر آباد غرب العاصمة.

رفض أميركي لاستهداف القيادات الإيرانية

وفي سياق مواز، كشف مسؤولان أميركيان أن الرئيس السابق دونالد ترامب رفض مؤخرا خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، في وقت نفى فيه رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي وجود أي نية لاستهداف القيادة السياسية الإيرانية.

الموقف الإيراني

في المواقف الإيرانية أيضا، قال الرئيسُ الإيراني مسعود بزشكيان، إن إيران، في حاجة ماسة، إلى تقوية الجبهة الداخلية لصد الهجمات الإسرائيلية.

وخلال كلمة له في البرلمان الإيراني، أكد بزشكيان أن إيران لم تسعَ إلى الحرب، وأنه ليس لديها أي نية لحيازة سلاح نووي، بناء على سياسات المرشد علي خامنئي.

أسابيع من العمليات المقبلة

وقالت مصادر في البيت الأبيض والحكومة الإسرائيلية إن العملية العسكرية ضد إيران مرشحة للاستمرار "لأسابيع وليس لأيام"، مشيرين إلى وجود دعم أميركي ضمني في هذه المرحلة، دون استبعاد مشاركة أميركية مستقبلية إذا اقتضى الأمر.

في هذه الأثناء، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل عملياتها حتى "شل قدرة إيران على تهديد أمنها"، في وقت تواصل فيه طهران إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة.