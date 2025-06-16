وذكر موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية أن "إسماعيل فكري، وهو عميل للموساد، أعدم شنقا بعد إدانته بتهمتي الإفساد في الأرض والحرابة، وذلك عقب إتمام الإجراءات القانونية وتأييد الحكم من المحكمة العليا".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من تأكيد وكالة تسنيم أن الشرطة الإيرانية أوقفت شخصين يشتبه بتعاونهما مع الموساد في محافظة ألبرز، غرب العاصمة طهران.

وفي السياق نفسه، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت مواطنين إسرائيليين خلال الأيام الأخيرة، بشبهة التخابر مع إيران، في عملية أمنية نُفذت بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي "الشاباك".

ويشهد التوتر بين إيران وإسرائيل تصعيدا ميدانيا حادا، بعد عقود من المواجهات غير المباشرة وعمليات ذات طابع أمني واستخباراتي، حيث دخل الطرفان في مواجهة عسكرية مفتوحة بدأت بهجوم إسرائيلي مباغت على إيران، أدى إلى مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين.

ومنذ ليلة الجمعة، بدأت طهران بإطلاق صواريخ بالستية ومسيّرات نحو أهداف داخل إسرائيل، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية في كلا الجانبين.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 224 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1200 آخرين منذ بدء الهجمات.

من جهته، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية مقتل 24 شخصا نتيجة الضربات الإيرانية منذ يوم الجمعة.

ويرى محللون أن الهجوم الإسرائيلي على إيران لم يقتصر على الضربات الجوية، بل تزامن مع نشاطات استخباراتية نفذها الموساد داخل إيران، بالتعاون مع عملاء إيرانيين يعملون لصالحه، في إطار الحرب الخفية بين الطرفين.