أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات سلاح الجو نفذت ما وصفته مصادر عسكرية بـ"أبعد ضربة جوية" في تاريخ إسرائيل، مستهدفة طائرة تزويد بالوقود في مطار مشهد، إلى جانب قواعد إطلاق الصواريخ الباليستية.

ونشرت إسرائيل صوراً للأقمار الصناعية زعمت أنها توثق حجم الدمار في المواقع المستهدفة، بما في ذلك منشأة نطنز النووية ومصانع إنتاج الصواريخ.

مقتل قادة الحرس الثوري

أقر الحرس الثوري الإيراني بمقتل رئيس جهاز استخباراته ونائبه، إضافة إلى ضابط رفيع برتبة لواء، جراء الهجمات التي نفذتها إسرائيل فجر الأحد على العاصمة طهران.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة "فوكس نيوز" بأن "قادة رفيعي المستوى من جهاز استخبارات الحرس الثوري تم تصفيتهم"، واصفاً الضربات بأنها "خطوة لتغيير الواقع الاستراتيجي في المنطقة".

من جانبها، نفت طهران رسمياً وقوع أضرار في مطار مشهد، دون تعليق على باقي الأهداف المزعومة.

الرد الإيراني

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بإطلاق 70 صاروخاً باتجاه إسرائيل. وأشارت مصادر عسكرية إسرائيلية إلى نجاح منظومات الدفاع الجوي في التصدي للتهديدات، مؤكدة تدمير جزء من الصواريخ داخل الأراضي الإيرانية قبل إطلاقها، فيما لم يصدر تأكيد رسمي إيراني حول فاعلية الهجوم.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" في القدس، بشار صغير إن حصيلة هذا الهجوم وفقا للإسعاف الإسرائيلي 4 قتلى، بالإضافة إلى 100 مصابا، و4 مفقودين في حيفا.

وأضاف أن الرشقة الصاروخية الإيرانية الأخيرة تشكلت من 40 صاروخا على الأقل وفقا للمصادر الإسرائيلية. وقال إن الدمار طال تل أبيب، بيتح تيكفا، بنيبرا، حيفا.

وأضاف مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي طلب من المواطنين البقاء قرب الملاجئ مع الحفاظ على حالة التأهب القصوى.

استنفار في الشمال

من جهة أخرى، نقل الجيش الإسرائيلي الفرقة 146 إلى الجبهة الشمالية وسط استعدادات لاحتمال تصعيد من جانب حزب الله، في وقت لم يصدر فيه أي إعلان رسمي من الحزب بشأن المشاركة في الرد الإيراني.

الموقف الأميركي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أن "الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وإيران"، مؤكداً أن "الحرب لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية".

وتداولت وسائل إعلام أميركية تقارير عن تحرك حاملة طائرات أميركية نحو الشرق الأوسط، بينما نقلت مصادر عن مسؤولين في البنتاغون أن الولايات المتحدة "لن تتدخل عسكرياً ما لم تُستهدف مصالحها بشكل مباشر".

تحليل الوضع

يرى مراقبون أن إسرائيل أطلقت شرارة المواجهة دون استراتيجية واضحة للخروج، فيما تلوح إيران بتوسيع بنك أهدافها ليشمل منشآت حيوية إسرائيلية، كرد على ما تصفه بـ"العدوان الأميركي الإسرائيلي المشترك".

وتتعالى الأصوات الدبلوماسية المحذرة من انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة قد يصعب احتواؤها، في ظل غموض المسار التفاوضي الحالي.