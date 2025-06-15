ووصف الجيش الإسرائيلي الهجوم على طائرة التزود بالوقود بأنه "أبعد ضربة" منذ بداية العملية ضد إيران.

وأضاف، في بيان: "على بُعد حوالي 2300 كيلومتر، هاجمت القوات الجوية طائرة إيرانية للتزود بالوقود في مطار مشهد شرقي إيران".

وتابع: "تعمل القوات الجوية على تحقيق التفوق الجوي في جميع أنحاء إيران".

وذكر إعلام رسمي إيراني أن مطار مشهد ومدرجه لم تلحق بهما أي أضرار جراء الضربة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق الأحد، شنت إسرائيل موجة جديدة من الغارات على أهداف عدة في العاصمة الإيرانية طهران. وعقب ذلك، ردّت إيران بإطلاق صواريخ من كل الجبهات.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد قال، الأحد، إن إسرائيل تعمل وفق خطة ممنهجة لتدمير الخطر النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية والقدرات الاستراتيجية لطهران.

وأضاف أدرعي، في لقاء خاص مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن "الجيش الإسرائيلي لا يتوقف عن مهاجمة الأهداف العسكرية والاستراتيجية في أنحاء إيران".