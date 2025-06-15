وذكر ميرتس: "إسرائيل طلبت منا توفير مواد إطفاء وسنقوم بذلك"، مبرزا "يجب إفساح مجال للدبلوماسية".

وتابع: "الصراع في الشرق الأوسط سيكون ضمن أهم القضايا على جدول أعمال قمة مجموعة السبع".

وفي وقت سابق قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار ميرتس تحدث إلى سلطان عمان واتفقا على أهمية التركيز على منع اتساع الصراع في الشرق الأوسط.

كما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، إن وزير الخارجية جدعون ساعر قال لنظيره الألماني يوهان فاديفول هاتفيا إن العمليات العسكرية الإسرائيلية ستستمر ضد إيران لتحقيق أهداف أكثر أهمية.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، قال ساعر إن الإيرانيين يهاجمون المدنيين بوضوح. وأضاف "ولكن إسرائيل تركز على الأهداف العسكرية والقضاء على البرنامج النووي الإيراني". كما أعرب ساعر عن شكره لدعم ألمانيا لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وتعد هذه المحادثة الثانية بين ساعر وفاديفول منذ أن شنت إسرائيل هجماتها على إيران منذ ثلاثة أيام.