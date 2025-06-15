وأضافت مهاجراني للتلفزيون الرسمي: "لا توجد أي مشكلة في توفير الغذاء والدواء والوقود".

وفي وقت سابق من الأحد، أصدر الجيش الإسرائيلي، تحذيرا عاجلا إلى المواطنين الإيرانيين، دعاهم فيه إلى إخلاء المناطق القريبة من المنشآت النووية ومرافق الأسلحة في مختلف أنحاء إيران على وجه السرعة.

وقال الجيش في بيان: "نحث كل المتواجدين في هذه الساعة أو في المستقبل القريب في كافة مفاعل الأسلحة في إيران والجهات الداعمة لهم. من أجل سلامتكم نطالبكم باخلاء هذه المنشآت فورًا من تلك المفاعل وعدم العودة إليها حتى إشعار آخر".