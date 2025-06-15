وقال بقائي: "إيران لم ترسل أي رسالة إلى إسرائيل عبر أي دولة".

وكان الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس ذكر، في وقت سابق الأحد، أن إيران طلبت من قبرص نقل "بعض الرسائل" إلى إسرائيل.

وذكر كريستودوليديس أنه يتوقع التحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق الأحد.

كما عبر الرئيس القبرصي عن استيائه مما وصفه بالتباطؤ من الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط.

وأضاف أن قبرص، أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى منطقة الشرق الأوسط، طلبت عقد اجتماع استثنائي لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

هذا وفعّلت السلطات القبرصية تطبيقا للإنذار المبكر لتوفير معلومات للسكان عن أقرب مخبأ في حالات الطوارئ، في ظلّ تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران.

ويوفر تطبيق "سيف سي واي" أيضا إرشادات ومعلومات مفيدة حول كيفية البحث عن ملجأ في حال وقوع هجوم. وتمتلك قبرص حوالي 2200 غرفة منة ومخبأ، وفقا لوزارة الداخلية القبرصية.

وترجع الأسباب الرئيسية للقلق من أن بريطانيا تحتفظ بقاعدتين عسكريتين في قبرص، واللتين قد تصبحان هدفا لهجوم إيراني. وأهمّهما قاعدة أكروتيري غرب مدينة ليماسول الساحلية، التي تقع على بُعد 275 كيلومترا شمال غرب ميناء حيفا الإسرائيلي.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السبت إرسال طائرات مقاتلة إلى المنطقة.

وعندما سُئل عما إذا كانت الطائرات البريطانية ستدعم إسرائيل في صد الهجمات الإيرانية، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للصحفيين البريطانيين إنه لن يخوض في تفاصيل الوضع المتسارع.