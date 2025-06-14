وأضاف ستارمر: "نحن ننقل أصولا إلى المنطقة، منها طائرات مقاتلة، وذلك لتقديم الدعم في حالات الطوارئ في المنطقة".

ويأتي إعلان ستارمر في ظل التصعيد العسكري المستمر بين إسرائيل وإيران منذ فجر الجمعة.

وكانت إسرائيل قد شنت في وقت مبكر الجمعة هجوما جويا واسع النطاق على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان، مما أسفر عن مقتل القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس هيئة الأركان محمد باقري، وعدد من العلماء النوويين.

وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على إسرائيل.

وفي وقت سابق، شدد ستارمر على أهمية الحوار والدبلوماسية لخفض التصعيد الحاصل في المنطقة، مؤكدا مخاوف بريطانيا بشأن البرنامج النووي الإيراني.