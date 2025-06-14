وأوضح عراقجي، في اتصال مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، أن "الأعمال العدائية لإسرائيل ناجمة عن دعم واشنطن المباشر"، مؤكدا أن "استمرار المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في ظل استمرار وحشية النظام الصهيوني أمر غير مبرر".

ودان الوزير الإيراني "انتهاك سيادة إيران وسلامة أراضيها، ومهاجمة المنشآت النووية والمناطق السكنية، والتي أدت إلى مقتل مجموعة من العسكريين وأساتذة الجامعات والنساء والأطفال الإيرانيين"، ودعا إلى "رد عالمي حاسم وإدانة دولية للعدوان الإسرائيلي".

كما شدد عراقجي على أن "مهاجمة المنشآت النووية السلمية أمر غير قانوني ومحظور تماما بموجب القانون الدولي، والمجتمع الدولي مُلزم بمحاسبة النظام الصهيوني على هذا الانتهاك الخطير وغير المسبوق للقانون".

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان قبيل المحادثات التي كانت مقررة الأحد: "من الواضح أنه في مثل هذه الظروف وإلى أن يتوقف عدوان النظام الصهيوني على الأمة الإيرانية، ستكون المشاركة في حوار مع طرف هو أكبر داعم وشريك للمعتدي بلا معنى".

وأضاف أن "تركيز الجهاز الدبلوماسي الإيراني ينصب حاليا وبشكل كامل على مواجهة العدوان الإسرائيلي".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة، على الرغم من كل ادعاءاتها حول الحوار والدبلوماسية، تتواطأ مع إسرائيل، بما في ذلك استهداف المنشآت النووية الإيرانية السلمية".