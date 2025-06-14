وسيكون ترامب، الذي يحتفل بيوم ميلاده التاسع والسبعين اليوم أيضا، على رأس الحضور لمشاهدة العرض العسكري.

وامتدت الاحتجاجات التي استمرت أسبوعا في لوس أنجلوس على حملة ترامب المضادة للهجرة إلى عدة مدن من بينها شيكاغو ونيويورك وسان أنطونيو وتكساس وواشنطن.

وأمر الرئيس المنتي للحزب الجمهوري بإرسال قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية إلى لوس أنجلوس، وهي مدينة ذات أغلبية مؤيدة للحزب الديمقراطي، وطعن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم لدى المحكمة في نشر القوات.

وفي حين قال الجيش إن العرض العسكري سيجري في حال هطول الأمطار أو سطوع الشمس، فإن توقعات الطقس لمساء اليوم تظهر احتمال هبوب عواصف رعدية غزيرة على منطقة واشنطن.

ويقول المدافعون عن الخطط إن الذكرى السنوية 250 للجيش حدث فريد من نوعه يستحق احتفالا كبيرا.

وسيقام العرض العسكري بعد فترة وجيزة من شن إسرائيل، التي تعد من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، سلسلة من الضربات على إيران.

وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على إسرائيل. وما تزال العمليات العسكرية مستمرة بين الطرفين.

والعروض العسكرية في الولايات المتحدة نادرة الحدوث. وعادة ما تنظمها الدول الأخرى للاحتفال بالانتصارات في المعارك أو لاستعراض القوة العسكرية.

وتستعد وكالات إنفاذ القانون لحضور مئات الآلاف من الأشخاص لمشاهدة استعراض السبت.